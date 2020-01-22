Эксперт оценил назначение Максима Решетникова главой Минэкономразвития

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал назначение Максима Решетникова на должность главы Минэкономразвития.

«Я лично нового главу Минэкономразвития Максима Решетникова не знаю. Но мне известно, что его деятельность в Пермском крае оценивается достаточно высоко. Он принадлежит к когорте молодых технократов, которые были призваны в правительства регионов последние несколько лет. Решетников обеспечил рост производительности труда, развитие региональной экономики, внедрял новые технологии, стратегическое планирование края активно развивал», — отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Ранее президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.