Эксперт оценил назначение Максима Решетникова главой Минэкономразвития

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал назначение Максима Решетникова на должность главы Минэкономразвития.
Эксперт оценил назначение Максима Решетникова главой Минэкономразвития
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Я лично нового главу Минэкономразвития Максима Решетникова не знаю. Но мне известно, что его деятельность в Пермском крае оценивается достаточно высоко. Он принадлежит к когорте молодых технократов, которые были призваны в правительства регионов последние несколько лет. Решетников обеспечил рост производительности труда, развитие региональной экономики, внедрял новые технологии, стратегическое планирование края активно развивал», — отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Ранее президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.

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