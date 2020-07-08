Антонов назвал ложью сообщения о сговоре России с талибами

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения о якобы сговоре России с боевиками «Талибана»* являются полнейшей ложью.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.

«Эти предположения, распространённые СМИ, — это полнейшая ложь», — приводит его слова РИА Новости.

Антонов добавил, что не было представлено ни одного предметного доказательства этих утверждений.

Также посол подчеркнул, что Россия не желает победы терроризма в Афганистане.

В конце июня газета The New York Times со ссылкой на источники заявила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.