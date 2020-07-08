Антонов назвал ложью сообщения о сговоре России с талибами
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Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.
«Эти предположения, распространённые СМИ, — это полнейшая ложь», — приводит его слова РИА Новости.
Антонов добавил, что не было представлено ни одного предметного доказательства этих утверждений.
Также посол подчеркнул, что Россия не желает победы терроризма в Афганистане.
В конце июня газета The New York Times со ссылкой на источники заявила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.