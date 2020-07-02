Трамп может принять меры из-за якобы «сговора» России с талибами

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности президента США Дональда Трампа принять меры против России, если данные о якобы «сговоре» российской стороны с боевиками «Талибана»* подтвердятся.

«Это важные подозрения. Если они подтвердятся, то гарантирую, что президент примет серьёзные меры», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, американские власти несколько месяцев работали над вариантами для президента Соединённых Штатов на случай, если «это неподкреплённое, как Министерство обороны называет, свидетельство окажется правдой».

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.