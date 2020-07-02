Захарова объяснила вброс о якобы сговоре России с талибами
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«Пересмотрите фильм «Хвост виляет собакой», посмотрите, как обеспечиваются политические кампании, избирательные кампании в США как раз за счёт сценаристов, голливудских режиссёров... Так происходит много лет», — сказала она в эфире «Россия 24».
По словам Захаровой, данная ситуация со статьёй — это часть политической борьбы в Соединённых Штатах.
«Времени до выборов осталось по их меркам не так много, нужно давить на газ, давить на все кнопки, что они и делают. Есть факт фальшивки, очередного вброса, который был осуществлён, возможно, американскими спецслужбами. Возможно, американскими политиками», — добавила дипломат.
Представитель МИД напомнила, что материал был опровергнут российской стороной сразу.
В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.