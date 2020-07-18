«Жизненно важный проект для Европы»: почему ЕС выступил против новых санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз крайне обеспокоен ростом числа случаев применения санкций или подобного рода угроз со стороны США против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Дипломат также подчеркнул, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». По мнению экспертов, заявления такого рода со стороны Брюсселя говорят об углублении разногласий между Брюсселем и Вашингтоном. Аналитики считают, что ЕС устал следовать в фарватере США, и теперь Европа будет действовать в своих интересах.

Европейский союз выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны Соединённых Штатов в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поскольку такие меры противоречат международному праву. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Евросоюз выступает решительно против любых санкций, введённых третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законную коммерческую деятельность, и считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву», — отмечается в документе.

По словам Борреля, Брюссель «глубоко обеспокоен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов».

«Данная тенденция наблюдается в отношении Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а с недавних пор — и в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — констатировал представитель ЕС.

Он также подчеркнул, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». При этом он уточнил, что в тех сферах, где «интересы внешней политики и политики безопасности» ЕС и США совпадают, «применение скоординированных и адресных санкций, которые вводятся всеми партнёрами, представляет большую ценность».

«Когда же политические интересы расходятся, ЕС всегда открыт для диалога, однако нельзя вести переговоры под угрозой санкций», — считает глава европейской дипломатии.

«Недвусмысленное предупреждение»

Напомним, 15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может включить газопровод «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в проекты, подпадающие под ограничения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По словам главы внешнеполитического ведомства, угроза применения ограничительных мер является «недвусмысленным предупреждением» компаниям, оказывающим поддержку российским проектам. Помпео призвал эти организации немедленно прекратить участие в строительстве газопроводов либо готовиться к последствиям.

В ответ на заявление главы Госдепа в российском МИД отметили, что в Вашингтоне «с удивительным упорством продолжают доказывать миру, что у США, кроме санкций, не осталось иных аргументов в международной повестке».

Госдеп США

AFP

© Daniel Slim

«США преследуют здесь собственные конъюнктурные экономические интересы в стремлении закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, «нет ничего, что не использовал бы Вашингтон для достижения этой цели».

«При этом там не могли не понимать, что их дорогостоящий газ будут покупать, видимо, только из-под палки», — уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила, что CAATSA позволяет Вашингтону вводить санкции только «по согласованию с союзниками».

«Любопытно, а такие решения с кем-то согласовывались? Может быть, с Берлином, хотя там, мне кажется, только ленивый не обозначил своё негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний», — отметила она.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в ответ на слова Помпео сообщил, что «своим заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда» она получает энергию.

«Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции», — говорится в заявлении Мааса, опубликованном на сайте германского Министерства иностранных дел.

Планы США ввести рестрикции осудили и в МИД Австрии, подчеркнув, что Вена «категорически отвергает» такие намерения Вашингтона.

«Хочет получить дивиденды»

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, позиции ЕС и США относительно газопроводов «Северный поток —2» и «Турецкий поток» разошлись прежде всего в силу экономических причин.

«Вашингтон хочет получить определённые дивиденды и большую прибыль от энергетических проблем Европы, которые связаны с отсутствием устойчивых и крупных энергоресурсов. При этом отношения с Россией у европейцев налажены, российская сторона уже много лет обеспечивает ЕС газом. Сейчас это уже отлаженное партнёрство для Брюсселя становится как никогда важным, поскольку коронавирус обрушил экономику Европы, в том числе и энергетическую. В этих условиях Евросоюз не может переплачивать за американский СПГ», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Флаги ЕС

Reuters

© Yves Herman

В то же время старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал, что интересы Брюсселя и Вашингтона относительно «Северного потока —2» и «Турецкого потока» расходятся в том числе потому, что стороны конкурируют в торговой сфере.

«Столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона налицо. США со своей стороны очень хотят стать основным поставщиком газа для Европы. А ЕС это не нужно, Брюссель хочет диверсифицировать потоки. Ведь российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке», — сказал Оленченко в беседе с RT.

По этой причине Евросоюз вполне обоснованно отвечает на угрозы американской стороны ввести новые санкции против газопроводов, говорит аналитик.

«США, в свою очередь, не готовы сдаваться и применяют свои санкционные рычаги, чтобы оказать ещё большее давление на ЕС», — утверждает Оленченко.

«Проводить самостоятельную политику»

Как отмечают эксперты, разногласия между ЕС и Соединёнными Штатами относительно «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» далеко не единственные: спектр вопросов, по которым Брюссель и Вашингтон не могут договориться, постоянно растёт.

Так, 14 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «Европейский союз создавался для того, чтобы получить преимущество над США».

«Теперь они этим преимуществом пользуются. Я это знаю, и они знают, что я знаю, но предшествующие (американские. — RT) президенты об этом не догадывались», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что Соединённые Штаты и ЕС находятся в «огромной экономической конкуренции». Президент пояснил, что проблемы в отношениях сторон связаны с торговлей, в рамках которой европейские страны относятся к США «очень плохо».

«В течение многих десятилетий они весьма несправедливо с нами обходились», — заявил американский лидер.

По мнению аналитиков, очередные разногласия между Вашингтоном и Брюсселем связаны в том числе с вопросом взаимных ограничений вследствие пандемии коронавируса. 11 марта Дональд Трамп запретил въезд из Европейского союза в Соединённые Штаты. В ЕС осудили это решение, а вскоре и ограничили въезд из США.

Ещё один аспект спора между Евросоюзом и Соединёнными Штатами — финансирование НАТО. В январе, выступая с программной речью на предвыборном митинге в Огайо, Трамп упрекнул лидеров ЕС в нежелании платить за защиту от возможной агрессии со стороны России.

Также далеко не всегда Брюссель и Вашингтон сходятся во мнениях по иранскому вопросу. Так, в конце мая Евросоюз, а также Министерства иностранных дел Британии, Франции и Германии выразили сожаление в связи с решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

Reuters

© Michael Sohn

Евросоюз также выступает против одностороннего выхода США из международных соглашений. В частности, Брюссель попытался убедить Соединённые Штаты пересмотреть решение по выходу из Договора по открытому небу. Подобные призывы звучали от Европейского союза и перед односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

При этом, как констатирует Владимир Оленченко, в большинстве случаев именно Вашингтон становится виновником ухудшения отношений с ЕС.

«США исключают для Европы возможность действовать в своих интересах и всё время хотят, чтобы там принимали их условия. При этом собственные интересы Вашингтон выдаёт как западные. Европейцев это не устраивает, они хотят проводить самостоятельную политику, касающуюся связей с Ираном, Россией, а также других стран», — говорит эксперт.

Эффект бумеранга

Между тем аналитики прогнозируют, что на фоне расширяющегося круга разногласий Вашингтон продолжит требовать от ЕС «покупать их СПГ вместо российского газа».

«В крайнем случае США попробуют обусловить получение газа из России европейцами политическими требованиями», — заявил Владимир Швейцер.

Владимир Оленченко, в свою очередь, утверждает, что Европа устала следовать в фарватере Соединённых Штатов.

«Европейцы не согласятся жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала. Ведь в противном случае будут страдать европейские предприятия и промышленность, станет сокращаться экспорт продукции», — пояснил эксперт.

Он также не исключил, что Брюссель может ввести свои санкции против США, чтобы нивелировать последствия рестрикций с американской стороны в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© Kevin Lamarque

При этом аналитики сходятся во мнении, что сорвать завершение этих проектов у Соединённых Штатов вряд ли получится.

«Это просто невозможно — очень многое уже сделано. Это жизненно важный проект для Европы, и она сделает всё, чтобы довести его до логического завершения», — отметил Оленченко.

При этом ограничения, которые Вашингтон обещает ввести против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», могут ударить и по самим США, считает эксперт.

«Новые рестрикции ещё больше обострят отношения США с Европой, которые распространяются не только на поставки газа, но и в целом на экономические, политические и социально-экономические связи», — заключил Оленченко.