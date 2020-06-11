Вылет в трубу: почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует крупнейшее за всю историю падение мирового спроса на газ в 2020 году. Пандемия коронавируса и карантинные ограничения в большинстве стран ударили по уже ослабленному из-за теплой зимы рынку. При этом в МЭА указывают на то, что в новых условиях Россия в течение нескольких лет сможет укрепить свои позиции в качестве одного из крупнейших поставщиков газа в мире. По словам экспертов, развитие уже действующих экспортных проектов и запуск новых газопроводов со временем позволят стране потеснить действующего лидера отрасли — США.

В 2020 году мировой спрос на газ может показать рекордный спад за всё время наблюдений и опуститься на 4%, или на 150 млрд кубометров. Такой прогноз в среду, 10 июня, опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Сокращение потребления в годовом измерении станет самым крупным с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века. Обвал вдвое превысит спад 2009 года, когда спрос на природный газ снизился на 2%», — говорится в докладе организации.

По оценке МЭА, снижение спроса произойдёт в большинстве регионов мира. В первую очередь речь идёт о развитых рынках Европы, Северной Америки, Азии и Евразии, на долю которых приходится 75% глобального потребления газа.

Во многом негативная динамика связана с последствиями пандемии коронавируса. Введение жёстких карантинных ограничений по всему миру привело к снижению деловой активности, закрытию ряда предприятий и сокращению транспортных перевозок. В результате уменьшилось потребление всех видов топлива, включая газ. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Глобальная экономика фактически была поставлена на паузу, что негативно отразилось на всём энергорынке. При этом если нефтяные цены весной опускались до отрицательных значений, то рынку газа удалось избежать подобного сценария за счёт относительно стабильного спроса. Сейчас же негативная тенденция перешла на газовый рынок, поскольку из-за пандемии серьёзно пострадали транспортный сектор и промышленная отрасль, на которые приходится до 25—30% совокупного спроса на этот вид топлива», — пояснил Деев.

Помимо этого, опрошенные RT аналитики связывают наблюдаемый обвал спроса на газ с достаточно тёплой зимой. По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, ещё в конце 2019 года в северном полушарии установился неблагоприятный для поставщиков топлива температурный режим.

«Тёплая зима сократила спрос на газ со стороны тепловой и электрогенерации. Более того, рядовые потребители газа, которые используют его для отопления домов, также уменьшили потребление из-за плюсовых температур» , — отметил Гойхман в разговоре с RT.

Между тем, по оценке МЭА, уже в 2021 году мировой спрос на газ восстановится и превысит докризисный уровень. До 2025 года его потребление ежегодного будет расти в среднем на 1,5%.

Основным драйвером увеличения спроса станет промышленность, которая обеспечит до 40% дополнительного потребления газа. По мнению Марка Гойхмана, во многом такая ситуация будет связана с постепенным отказом производств от использования угля.

«На фоне снижающихся цен на газ страны с развивающейся экономикой будут быстрее отказываться от «грязного» с экологической точки зрения угля. В результате восстановление газового спроса будет происходить в первую очередь в Индии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Китае. Причём ожидается, что КНР продемонстрирует рекордный рост потребления газа почти на 130 млрд кубометров в год», — добавил аналитик.

Газовый гигант

По прогнозу МЭА, в текущих условиях до 2025 года Россия сможет заметно укрепить свои позиции в качестве одного из главных экспортёров газа на глобальном рынке. Согласно оценке агентства, с 2019 по 2025 год на долю страны придётся порядка 20% роста мировых газовых поставок.

«Во многом благодаря экспортным проектам производство газа будет ежегодно расти на 1,7%, ещё больше укрепляя позиции России в числе крупнейших экспортёров газа в мире», — отмечают в агентстве.

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов, основным драйвером добычи газа в России станут проекты в восточном направлении, главным из которых выступает магистральный газопровод «Сила Сибири». По словам эксперта, проектная мощность трубопровода позволяет экспортировать на азиатский рынок около 38 млрд кубометров газа в год.

«В ближайшие годы на этот проект будет приходиться до 20% российского экспорта газа. Более того, уже началось проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров. Также в период до 2024 года ожидается запуск первых двух производственных линий проекта «Арктик СПГ — 2» совокупной мощностью порядка 25 млн тонн сжиженного природного газа в год. Эти проекты позволят России основательно закрепиться на восточных рынках», — рассказал Карпов.

РИА Новости

© Илья Питалев

Одновременно трубопровод «Северный поток — 2» после ожидаемого запуска может стать основным источником газа для стран Евросоюза, полагает Марк Гойхман. По его словам, проектная мощность газопровода составит 55 млрд кубометров, что позволит снизить долю США на европейском рынке.

«Соединённые Штаты рассматривают Европу как основную площадку для сбыта своего сжиженного природного газа. Если «Северный поток — 2» будет завершён в ближайшие месяцы и начнёт поставки в ЕС, это принципиально упрочит позиции России в данной сфере и нанесёт удар доминированию США в газовой сфере. Без большого рынка сбыта американские компании будут вынуждены снижать добычу», — указал эксперт.

Согласно оценке МЭА, на сегодняшний день США пока остаются мировым лидером по добыче газа. Между тем до 2025 года американское газовое производство будет расти медленнее, чем в России, ежегодно увеличиваясь на 1,2%. Более того, в течение следующих нескольких лет показатель может дополнительно снизиться из-за особенностей работы газодобывающих компаний Штатов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Американские заводы не занимаются самостоятельной поставкой газа, а сдают мощности в аренду посредникам. Если период низких цен затянется, то поставщики прекратят сотрудничество. Именно поэтому Вашингтон стремится обеспечить место на рынке своим компаниям, главным образом за счёт давления на европейских партнёров. При честной конкуренции у них гораздо меньше шансов из-за более дорогой себестоимости газа. Подобная ситуация может позволить России в будущем завоевать лидирующие позиции на рынке», — заключил Николаев.