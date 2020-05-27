«Используем по потребности»: почему снизилась прокачка газа на польском участке трубопровода «Ямал — Европа»

Во вторник, 26 мая, в немецкой газотранспортной компании Gascade сообщили о практически полном прекращении прокачки газа по польскому участку трубопровода «Ямал — Европа», который проходит из России в Германию. Однако в «Газпроме» пояснили, что этот экспортный маршрут транспортировки энергосырья по-прежнему используется, а поставки осуществляются в соответствии с заявками потребителей. Отметим, что долгосрочное соглашение между Россией и Польшей о транзите сырья по польскому участку трубопровода истёк 17 мая. Теперь поставки осуществляются по итогам аукционов. Как отмечают эксперты, текущее снижение объёмов транспортировки связано с сезонным снижением потребления, при этом на III квартал уже забронировано около 80% мощностей газопровода.

Во вторник, 26 мая, фактически был остановлен транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию. Об этом сообщила компания Gascade. Отмечалось, что прокачка газа через польский участок упала с 9 млн киловатт-часов (24 мая) до 461,5 тыс. киловатт-часов (25 мая), а в 08:00 26 мая полностью прекратилась.

При этом в «Газпроме» заявили, что продолжают поставлять топливо в соответствии с заявками потребителей.

«Газпром» продолжает использовать газопровод «Ямал — Европа» для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту», — приводит ТАСС текст сообщения компании.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что этот маршрут «используется по потребности».

В свою очередь, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что «Газпром» приостановил транзит газа для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

«Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях «качай или плати» делает маршрут через Беларусь и Польшу для «Газпрома» балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объёмам», — цитирует его РИА Новости.

При этом он предположил, что долгосрочного прекращения транзита через польский участок не будет, так как «Газпрому» необходимо сохранить маршруты, чтобы быть готовым к потенциальному росту спроса. Таким образом минимальные объёмы газа все равно прокачивать будут.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подчёркивал, что, несмотря на истечение контракта с Варшавой, поставки газа по польскому участку так или иначе продолжатся. Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский также выражал надежду на то, что сохраниться объём поставок российского газа через её территорию.

Контракт на транзит российского газа через Польшу истёк 17 мая. Теперь прокачка по отрезку «Ямал — Европа» проходит только по результатам аукционов. Так, на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что в настоящее время в силу сезона у потребителей минимальная потребность в газе, но в дальнейшем прежние объёмы вернутся.

«Зиму никто не отменял, газ используется в основном для обогрева в Европе. Нынешняя зима ознаменовалась тёплой погодой, поэтому были большие запасы, а закупки оказались минимальными. Что касается транзита, то теперь каждый месяц будут выкупаться необходимые объёмы, на июнь уже выкуплено 90% мощностей, на третий квартал — 80%», — сказал собеседник RT.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович также подчеркнул, что транспортировка газа ведётся в режиме бронирования мощностей. К тому же, по его словам, необходимо понимать, что в данный момент на европейском континенте переизбыток топлива.

«Кстати, на третий квартал забронированы мощности по польскому маршруту. В этом смысле надо спокойно относиться к новостям о том, что сейчас какие-то маршруты меньше задействованы, чем другие. Если бы они согласились на новый долгосрочный контракт, им было бы легче с точки зрения получения денег по этому контракту и с точки зрения возможности виртуально восстановиться. Условно говоря, если спрос резко восстановится, случится какой-то апокалипсис, и газа в Европе будет не хватать, то потребуется маршрут, и Польша сможет свои правила диктовать, но пока этого и близко нет», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Газопровод «Ямал — Европа» имеет протяжённость выше 2 тысяч км, он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии: от Торжка до Франкфурта-на-Одере. Его пропускная способность — около 33 млрд куб. м газа в год.

РИА Новости

© Иван Руднев

Собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу, заключённое в 1996 году, было рассчитано до 2022 года с возможным дальнейшим продлением. Однако в ноябре 2019 года Польша объявила, что Ямальский контракт с «Газпромом» будет расторгнут. Тогда государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG объяснила это решение стремлением диверсифицировать поставки газа в страну.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что радикальных изменений ввиду окончания этого долгосрочного контракта ждать не приходится.

«Просто Польша перешла на немного другую систему. Теперь, как и в остальном Евросоюзе, «Газпром» будет участвовать в аукционах, которые будет обязан проводить оператор газотранспортной системы Польши и брать себе столько лотов на прокачку, сколько ему нужно. То есть в этом плане для «Газпрома» система становится даже более гибкой чем была», — объяснил он RT.

По словам эксперта, такие аукционы уже прошли на июнь и на третий квартал 2020 года, и по их результатам у «Газпрома» все мощности по прокачке, так как он был единственным участником, а цены на прокачку существенно не изменились.

«Примерно столько же, сколько «Газпром» и раньше платил Польше за транзит. Тариф остался таким же низким, как и по долгосрочному контракту, поэтому Польша особо много и не выиграла. Теперь «Газпром» может выбирать, сколько ему прокачивать, в зависимости от нагрузки других газопроводов и от спроса на европейском рынке», — заключил аналитик.