«Не опасаясь санкций»: немецкие СМИ сообщили о способе достроить «Северный поток — 2»

«Газпром» получает возможность достроить «Северный поток — 2», не опасаясь при этом американских санкций, пишет немецкое издание Die Welt. Это стало возможно благодаря передаче трубоукладчика «Академик Черский» с баланса «Газпрома» действующему в России фонду STIF, отмечает СМИ. Журналисты указали, что Россия практически завершила строительство газовой магистрали, а у США не осталось возможности повлиять на этот исход. Ранее Вашингтон подтвердил намерения расширить санкции против газопровода. В МИД Германии тогда отметили, что отвергают подобную политику Соединённых Штатов.

Россия нашла способ обойти американские санкции при строительстве газопровода «Северный поток — 2», пишет Die Welt. Немецкое издание констатирует, что у США почти не осталось возможностей повлиять на возведение газовой магистрали.

В материале Die Welt идёт речь о российском судне-трубоукладчике «Академик Черский», которое способно закончить строительство «Северного потока — 2». Ранее СМИ сообщили о готовящемся в Соединённых Штатах расширении пакета санкций в отношении газовой магистрали, направленное в том числе против «Академика Черского».

Однако, как пишет Die Welt, Москва нашла способ обойти эти рестрикции. Журналисты указали, что «Россия уже почти у цели».

Раньше судно «Академик Черский» принадлежало «Газпрому», а значит, российская компания могла попасть под штрафные меры, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Таким образом, «Газпром» получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом американских санкций, пишет немецкое издание.

«Однако он (очевидно, Трамп. — RT) уже вряд ли сможет остановить «Северный поток — 2». Россия уже близка к цели, 2300 из 2460 км трубопровода завершены. «Академик Черский», таким образом, должен проложить ещё 160 км. И судно может вскоре выйти в море, несмотря на запланированные новые санкции. Потому что Россия, очевидно, нашла, как их обойти», — отмечают журналисты.

«Если это верно, «Газпром» может достроить газопровод до конца, не опасаясь санкций», — говорится в статье.

Отметим, что речь идёт о Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде (СТИФ).

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и общей протяжённостью более 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

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Вмешательство США

Американская сторона неоднократно выступала против строительства газопровода, указывая на «угрозу энергетической независимости Украины и Европы». В конце 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на предстоящий финансовый год. В рамках этого документа были предусмотрены санкции в том числе против трубопровода «Северный поток — 2».

Одним из следствий этого решения стал отказ швейцарской компании Allseas, которая вела укладку труб газопровода, продолжать эту работу. В компании заявили, что не планируют возвращаться к строительству «Северного потока — 2».

В конце мая 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал о намерениях Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2». В середине июня глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что принимаемые США рестрикции не влияют на позицию Германии относительно газовой магистрали.

«То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2», — сказал глава немецкого МИД. Маас подчеркнул, что обсуждаемые санкции носят экстерриториальный характер.

«Мы их отвергаем», — заключил министр.

Кроме того, глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить санкции против сенаторов, которые выступают за ограничения в отношении «Северного потока — 2».

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что обсуждаемые в США санкции против «Северного потока — 2» не способствуют совместной работе по восстановлению экономики.

«По поводу «Северного потока — 2» и ряда других вопросов, которые сохранились, на мой взгляд, и они, конечно, не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. К сожалению, протекционистские меры сохранились даже в период кризиса», — сказал Новак.

По его словам, это «не совсем позитивно играет для того, чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики» и развитию рыночных инструментов.

Как полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, материал Die Welt отражает настроения, распространённые среди немецких политиков.

«В немецкой элите вызывает глубокое раздражение навязывание Соединёнными Штатами своего мнения, разговор языком императива, языком диктата, кроме того, это откровенное желание заставить Германию служить рынком сбыта для США. Тут надо смотреть шире, речь идёт не только о газе, газ — это наиболее ключевой момент. По многим другим товарам США тоже оказывают давление», — отметил эксперт в беседе с RT.

Как указал Оленченко, создаваемые США препятствия служат одной цели — обеспечению политических и коммерческих интересов Вашингтона. В этой связи эксперт отметил, что Берлин не спрашивал совета Вашингтона.

«Германия не обращалась к США с просьбой отстаивать интересы в отношениях с Россией, проводить какую-то экспертизу или высказывать какие-то рекомендации. Видимо, на этом США не успокоятся, но должны сделать выводы о том, что Германия будет неуклонно действовать в направлении реализации «Северного потока — 2», — заключил эксперт.

С оценкой последствий вмешательства США для немецкой экономики согласен и эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Немцы и весь европейский бизнес понимают, что им грозит, а грозит им то, что у них будет более дорогой газ, если всё будет осуществляться по плану США, соответственно, из более дорогого газа вы получаете более дорогую электроэнергию, отопление, и всё это закладывается в стоимость конечных товаров. И получается, что дело не только в газе», — констатировал эксперт.