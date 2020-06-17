Новак прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2»

Министр энергетики России Александр Новак высказал мнение по поводу обсуждаемых в США санкциях против «Северного потока — 2». Это не поможет совместной работе по восстановлению мировой экономики, считает он.

Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу «Северного потока — 2» и ряда других вопросов, которые сохранились, на мой взгляд, и они, конечно, не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. К сожалению, протекционистские меры сохранились даже в период кризиса», — сказал Новак на онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех».

По его словам, это «не совсем позитивно играет для того, чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики» и развитию рыночных инструментов.

Ранее глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2».