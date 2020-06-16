Маас: санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

Принимаемые американскими властями решения о санкциях против «Северного потока — 2» не влияют на позицию Германии относительно проекта, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

«То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2», — цитирует его ТАСС.

Маас подчеркнул, что обсуждаемые санкции носят экстерриториальный характер.

«Мы их отвергаем», — добавил министр.

Ранее глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.