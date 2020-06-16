Маас: санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Принимаемые американскими властями решения о санкциях против «Северного потока — 2» не влияют на позицию Германии относительно проекта, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
Маас: санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

«То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2», — цитирует его ТАСС.

Маас подчеркнул, что обсуждаемые санкции носят экстерриториальный характер.

«Мы их отвергаем», — добавил министр.

Ранее глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить