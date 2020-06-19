В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».

Об этом он заявил в интервью Bild.

Ламбсдорф связал свою позицию с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Немецкие власти утверждают, что убийство было совершено «по поручению российских государственных структур».

«Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, действительно в самом сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является такой серьёзной атакой на суверенитет Германии, что нам следует трижды подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод», — сказал депутат.

Он призвал отменить реализацию проекта и добавил, что «российская политика недружелюбна по отношению к Германии и недружелюбна к Европейскому союзу».

Как ранее заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, заявление германской стороны о причастности российских структур к убийству «не подкреплено никакими фактами и доказательствами».

В конце августа 2019 года в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.