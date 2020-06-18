Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

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Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в распространённом посольством России заявлении Нечаева, в МИД ФРГ сообщили, что немецкий генпрокурор выдвинул обвинение против российского гражданина в совершении убийства в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — указывается в сообщении.

По словам дипломата, Россия считает «выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными».

Ранее Нечаев был приглашён в МИД ФРГ для изложения ему позиции немецкой стороны относительно дела об убийстве в Тиргартене.

В конце августа в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.

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