Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как говорится в распространённом посольством России заявлении Нечаева, в МИД ФРГ сообщили, что немецкий генпрокурор выдвинул обвинение против российского гражданина в совершении убийства в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года.
«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — указывается в сообщении.
По словам дипломата, Россия считает «выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными».
Ранее Нечаев был приглашён в МИД ФРГ для изложения ему позиции немецкой стороны относительно дела об убийстве в Тиргартене.
В конце августа в Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.