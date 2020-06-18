МИД Германии вновь вызвал посла России
- РИА Новости
«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию», — сказал он.
По словам министра, Германия «определённо оставляет за собой новые меры в этом случае».
«Что касается убийства в Тиргартене, то это чрезвычайно отягчающее происшествие… Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали ещё в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства», — добавил он.
В посольстве России подтвердили, что Нечаев был приглашён в министерство.
«Посещение запланировано на вторую половину дня», — заявили в дипломатической миссии.
В мае МИД Германии пригласил посла России, где, как заявляли в Берлине, ему выразили осуждение из-за «хакерского нападения на бундестаг».
В конце 2019 года ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства, объясняя это реагированием на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».
В Кремле в ответ подчеркнули, что предположения о причастности России к убийству в Германии являются абсолютно беспочвенными.