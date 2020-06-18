МИД Германии вновь вызвал посла России

Посол России в Германии Сергей Нечаев был приглашён в МИД ФРГ для изложения ему позиции немецкой стороны относительно дела об убийстве в Тиргартене. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию», — сказал он.

По словам министра, Германия «определённо оставляет за собой новые меры в этом случае».

«Что касается убийства в Тиргартене, то это чрезвычайно отягчающее происшествие… Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали ещё в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства», — добавил он.

В посольстве России подтвердили, что Нечаев был приглашён в министерство.

«Посещение запланировано на вторую половину дня», — заявили в дипломатической миссии.

В мае МИД Германии пригласил посла России, где, как заявляли в Берлине, ему выразили осуждение из-за «хакерского нападения на бундестаг».

В конце 2019 года ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства, объясняя это реагированием на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».

В Кремле в ответ подчеркнули, что предположения о причастности России к убийству в Германии являются абсолютно беспочвенными.