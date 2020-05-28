Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
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«Статс-секретарь МИД Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в ведомство», — говорится в сообщении.
Там отметили, что от имени правительства Бергер «самым жёстким образом осудил хакерское нападение на бундестаг».
Как утверждают в МИД Германии, Дмитрий Бадин, который якобы в составе группы APT28 принимал участие в хакерской атаке на бундестаг, являлся на тот момент сотрудником ГРУ.
«Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий бундестаг в апреле — мае 2015 года в качестве члена группы APT28», — говорится в сообщении.
Как заявили немецкие дипломаты, «есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения».
Как уточняет РИА Новости, прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Бадин также разыскивается со стороны ФБР, его причисляют к подозреваемым в кибервзломах.
Ранее в МИД России заявляли, что обвинения в причастности ко взлому компьютерной сети правительства Германии являются необоснованными.
Осенью 2018 года Минюст США обвинил семерых россиян в организации кибератак в Европе, США и Канаде.
По заявлениям ФБР, речь идёт о российских «хакерах», которых ведомство также причисляет к «сотрудникам ГРУ», в числе которых Дмитрий Бадин.
Подробнее — в материале RT.