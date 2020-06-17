Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Как отмечается, апелляция подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня.

«Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на основании действующей тогда правовой базы компания «осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане по изменению Газовой директивы».

В середине мая немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.