В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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Немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG — оператора проекта «Северный поток — 2» — об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

«Коллегия №7 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — указано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС. 

Как отмечалось, регулятор ФРГ планировал принимать замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, после чего принять окончательное решение по данному вопросу.

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