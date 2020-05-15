В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG — оператора проекта «Северный поток — 2» — об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

«Коллегия №7 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — указано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.

Как отмечалось, регулятор ФРГ планировал принимать замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, после чего принять окончательное решение по данному вопросу.