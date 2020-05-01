Оператор «Северного потока — 2» оценил доводы регулятора ФРГ по проекту

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Компания Nord Stream 2 AG — оператор трубопровода «Северный поток — 2» заявила, что не согласна с предварительным решением немецкого регулятора об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
Оператор «Северного потока — 2» оценил доводы регулятора ФРГ по проекту
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании Йенса Мюллера.

«Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом», — сообщил он.

В компании заявили, что ждут итогового решения регулятора и будут защищать свои права. 

Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения Федерального сетевого агентства Германии (BNA) заявило, что регулятор намерен отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта строительства «Северного потока — 2» от правил обновлённой Газовой директивы ЕС. 

При этом в BNA планируют принимать замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, а затем принять окончательное решение по данному вопросу.

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