Оператор «Северного потока — 2» оценил доводы регулятора ФРГ по проекту
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании Йенса Мюллера.
«Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом», — сообщил он.
В компании заявили, что ждут итогового решения регулятора и будут защищать свои права.
Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения Федерального сетевого агентства Германии (BNA) заявило, что регулятор намерен отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта строительства «Северного потока — 2» от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
При этом в BNA планируют принимать замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, а затем принять окончательное решение по данному вопросу.