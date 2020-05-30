Страны ЕС и Британия обсуждают санкции США против проектов Ирана

Евросоюз, а также министерства иностранных дел Британии, Франции и Германии выразили сожаление в связи с решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране.

«Мы глубоко сожалеем о решении Соединённых Штатов прекратить три исключения для ключевых ядерных проектов в рамках СВПД, включая проект модернизации реактора в Араке», — говорится в совместном заявлении.

Стороны отметили, что эти проекты, одобрены резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и служат общим интересам в области нераспространения.

«Мы вместе с партнёрами проводим консультации для оценки последствий этого решения», — приводит заявление Форин Офис.

В феврале в МИД России завили, что Россия намерена не допустить попыток США вернуть санкции против Ирана на уровне Совета Безопасности ООН.