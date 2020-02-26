Рябков: Россия будет противодействовать санкциям против Ирана в СБ ООН

Короткая ссылка
Россия намерена не допустить попыток США вернуть санкции против Ирана на уровне Совета Безопасности ООН, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков после встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) на уровне политдиректоров.
Рябков: Россия будет противодействовать санкциям против Ирана в СБ ООН
  • РИА Новости

«Я думаю, что в любом случае гипотетической попытки США активировать эти сюжеты — и оружейное эмбарго, и восстановление санкций в СБ ООН — натолкнутся на решительное противодействие с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Россия не позволит СБ превратиться в «игрушку в руках Вашингтона».

Он также отметил, что пока не наблюдается признаков того, что Иран приступил к пятому этапу сокращения обязательств по СВПД.

«Более того, когда объявлялось о так называемом пятом шаге, иранские коллеги оговорились, что они не имеют в виду приступать непосредственно к его реализации. То есть это пока на уровне принятого решения и намерения», — добавил замглавы МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал иранскую ядерную сделку критически важной для мировой стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить