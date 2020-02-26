Рябков: Россия будет противодействовать санкциям против Ирана в СБ ООН

Россия намерена не допустить попыток США вернуть санкции против Ирана на уровне Совета Безопасности ООН, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков после встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) на уровне политдиректоров.

«Я думаю, что в любом случае гипотетической попытки США активировать эти сюжеты — и оружейное эмбарго, и восстановление санкций в СБ ООН — натолкнутся на решительное противодействие с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Россия не позволит СБ превратиться в «игрушку в руках Вашингтона».

Он также отметил, что пока не наблюдается признаков того, что Иран приступил к пятому этапу сокращения обязательств по СВПД.

«Более того, когда объявлялось о так называемом пятом шаге, иранские коллеги оговорились, что они не имеют в виду приступать непосредственно к его реализации. То есть это пока на уровне принятого решения и намерения», — добавил замглавы МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал иранскую ядерную сделку критически важной для мировой стабильности.