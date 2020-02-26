Рябков: Россия будет противодействовать санкциям против Ирана в СБ ООН
- РИА Новости
«Я думаю, что в любом случае гипотетической попытки США активировать эти сюжеты — и оружейное эмбарго, и восстановление санкций в СБ ООН — натолкнутся на решительное противодействие с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Рябков подчеркнул, что Россия не позволит СБ превратиться в «игрушку в руках Вашингтона».
Он также отметил, что пока не наблюдается признаков того, что Иран приступил к пятому этапу сокращения обязательств по СВПД.
«Более того, когда объявлялось о так называемом пятом шаге, иранские коллеги оговорились, что они не имеют в виду приступать непосредственно к его реализации. То есть это пока на уровне принятого решения и намерения», — добавил замглавы МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин назвал иранскую ядерную сделку критически важной для мировой стабильности.