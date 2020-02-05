Путин отметил критическую значимость СВПД для мировой стабильности

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Президент России Владимир Путин назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке критически важным документом для региональной и мировой стабильности.
Путин отметил критическую значимость СВПД для мировой стабильности
  • РИА Новости

«Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договорённость критически значимой для региональной и глобальной стабильности», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян выразил тревогу в связи с возможным выходом Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за невыполнения участниками СВПД своих обязанностей. 

3 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Тегеране обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем детали СВПД.

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