В Иране высказались о возможности выхода из ДНЯО

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал данные о возможности выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В Иране высказались о возможности выхода из ДНЯО
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Мусави заявил, что данное решение принимает высшее руководство. Если оно пойдёт на данный шаг, то объявит об этом.

«Оставшимся в Совместном всеобъемлющем плане действий странам мы заявили, что если европейцы незаконно вернут дело Ирана на обсуждение в Совет Безопасности (ООН), то в повестке у нас есть другие эффективные вопросы, один из которых — выход из ДНЯО», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из ДНЯО, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет Безопасности ООН.

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