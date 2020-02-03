В Иране высказались о возможности выхода из ДНЯО

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал данные о возможности выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как сообщает РИА Новости, Мусави заявил, что данное решение принимает высшее руководство. Если оно пойдёт на данный шаг, то объявит об этом.

«Оставшимся в Совместном всеобъемлющем плане действий странам мы заявили, что если европейцы незаконно вернут дело Ирана на обсуждение в Совет Безопасности (ООН), то в повестке у нас есть другие эффективные вопросы, один из которых — выход из ДНЯО», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из ДНЯО, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет Безопасности ООН.