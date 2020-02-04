Посол России выразил тревогу в связи с возможным выходом Ирана из ДНЯО

Россия обеспокоена заявлением Ирана о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за действий европейских стран, заявил российский посол в Тегеране Леван Джагарян.

«Нас очень беспокоит этот вопрос. В том числе и то, что он был поднят в меджлисе», — цитирует его ТАСС.

Российский посол отметил, что «эмоциональная» позиция Ирана обусловлена невыполнением участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств.

«Действия, которые предпринял Иран, Россию не радуют, но мы понимаем их вынужденный характер. Кроме того, все эти меры обратимы», — добавил Джагарян.

Он также напомнил, что Иран — самая проверяемая страна в мире со стороны МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Ранее в МИД Ирана допустили, что страна покинет ДНЯО, если европейские страны направят дело о нарушении Тегераном условий ядерной программы в Совет Безопасности ООН.

14 января Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД.