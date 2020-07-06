Смягчение требований: Дания разрешила использовать новые суда для завершения «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные трубоукладчики при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Ранее Дания запрещала использовать подобные суда: работы могли проводить только корабли с динамическим позиционированием, не использующие якоря. По словам экспертов, из-за этого к строительству не могло приступить судно «Фортуна». В Госдуме отметили, что решение датской стороны сильно облегчает процесс завершения строительства газопровода.

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Датское энергетическое агентство по запросу компании Nord Stream 2 AG приняло решение изменить условия использования трубоукладочных судов, оснащённых системами динамического позиционирования (ДП), которые изложены в разрешении на строительство газопровода «Северный поток — 2», выданном Датским энергетическим агентством компании Nord Stream 2 AG 30 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Изменения подразумевают, что компания может использовать якорные трубоукладчики либо самостоятельно, либо вместе с трубоукладочными судами, оснащёнными системами ДП.

Агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, подлежащая строительству на датской территории, пролегает вне зоны, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ.

Таким образом, агентство удовлетворило запрос Nord Stream 2 AG, поданный 5 июня 2020 года.

Как уточняет РИА Новости, ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что решение датской стороны сильно облегчает процесс достройки газопровода.

«Очень приятно, что наши датские коллеги пошли навстречу и не стали тянуть резину и придумывать какие-то поводы для отсрочки принятия решения. Я надеюсь, что газопровод будет закончен достаточно оперативно. Потому что осталась буквально пара сот километров морского пути, то есть закончить строительные работы можно достаточно быстро. Тогда наши европейские потребители смогут получать газ дешевле, чем они получают сейчас», — отметил он.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT также назвал решение агентства важным и позитивным для России, напомнив, что по старому разрешению можно было использовать только суда с системой динамического позиционирования.

«Раньше мог работать только «Академик Черский». А чтобы можно было использовать трубоукладочную баржу «Фортуна», которая сейчас стоит в немецком порту Мукран, являющемся точкой снабжения «Северного потока — 2», нужно было разрешение с другими параметрами», — пояснил он.

Эксперт указал, что при подаче прошлой заявки были указаны технические характеристики швейцарской компании Allseas, которая работала в тот момент: все её суда были с системой динамического позиционирования.

«Потом ввели санкции, швейцарцы ушли, и теперь «Газпром» будет достраивать силами российских судов. Поэтому была подана дополнительная заявка, чтобы расширить характеристики и требования к судам, которые будут работать в датской акватории и допустить туда судно «Фортуна», — пояснил он, добавив, что положительное решение датской стороны ускорит завершение строительства газопровода.

Напомним, «Северный поток — 2» — строящийся газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Против его строительства выступают ряд европейских стран, которые утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, в рамках которого предусматривались санкции против «Северного потока — 2». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к строительству этой магистрали.

Помимо этого, в начале июня в сенат США был внесён законопроект, предполагающий уточнение и расширение существующих санкций против газопровода.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, ограничительные меры будут применяться к компаниям, предоставляющим «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования», к работающим над трубопроводом судам, а также к предприятиям, предоставляющим услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования на корабли. Кроме того, санкции будут грозить портам, которые примут у себя участвующие в строительстве газопровода суда.

В то же время в конце июня члены палаты представителей конгресса США внесли ещё один законопроект о дополнительных санкциях против газопровода. Данный документ, в отличие от предыдущего, не предполагает таких жёстких санкций в отношении «Северного потока — 2». Итоговая версия законопроекта от ограничительных мерах против газопровода пока не согласована.