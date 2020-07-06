В Дании разрешили достроить «Северный поток — 2» новыми судами

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Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.
В Дании разрешили достроить «Северный поток — 2» новыми судами
  • РИА Новости

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в сообщении регулятора.

Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащёнными системой динамического позиционирования.

Уточняется, что ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

В конце декабря 2019 года министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.

Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.

Как заявлял конгрессмен-республиканец Стив Вомак, новые санкции против газопровода включены в проект бюджета национальной обороны. 

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