Сенат включил санкции по «Северному потоку — 2» в проект бюджета США
- Reuters
«Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство (газопровода. — RT), и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», — заявил политик.
По мнению Вомака, проект «Северного потока — 2» направлен на «увеличение зависимости Польши и Украины от российского газа».
Ранее министр энергетики России Александр Новак прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2».