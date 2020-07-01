Сенат включил санкции по «Северному потоку — 2» в проект бюджета США

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Дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» включены в проект бюджета национальной обороны США. Об этом в Twitter написал конгрессмен-республиканец Стив Вомак.
Сенат включил санкции по «Северному потоку — 2» в проект бюджета США
  • Reuters

«Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство (газопровода. — RT), и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», — заявил политик.

По мнению Вомака, проект «Северного потока — 2» направлен на «увеличение зависимости Польши и Украины от российского газа».

Ранее министр энергетики России Александр Новак прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2».

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