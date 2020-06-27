СМИ узнали о подготовке ЕС ответа на санкции по «Северному потоку — 2»

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Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента.
СМИ узнали о подготовке ЕС ответа на санкции по «Северному потоку — 2»
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«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводится отрывок из ответа Борреля.

При этом не уточняется, о каких именно ответных мерах идёт речь.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Как ранее писал Bloomberg, Германия занимается подготовкой мер на случай, если США введут новые санкции в отношении «Северного потока — 2». 

В Еврокомиссии отмечали, что следят за ситуацией с законопроектом в США по расширению санкций против газопровода. 

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