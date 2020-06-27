СМИ узнали о подготовке ЕС ответа на санкции по «Северному потоку — 2»
- @nordstream2
«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводится отрывок из ответа Борреля.
При этом не уточняется, о каких именно ответных мерах идёт речь.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Как ранее писал Bloomberg, Германия занимается подготовкой мер на случай, если США введут новые санкции в отношении «Северного потока — 2».
В Еврокомиссии отмечали, что следят за ситуацией с законопроектом в США по расширению санкций против газопровода.