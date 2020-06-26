ЕК оценила новый проект по санкциям США против «Северного потока — 2»

Еврокомиссия следит за ситуацией с законопроектом, представленным рядом конгрессменов США, по расширению санкций против «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Нам известно о законопроекте… мы следим за процессом», — сказал он.

В ЕК подчеркнули, что Евросоюз выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес.

По словам представителя, целью ЕК всегда было обеспечение того, чтобы СП-2 «функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов в соответствии с основными принципами международного и энергетического права ЕС».

Ранее несколько конгрессменов представили на рассмотрение палаты представителей США новый проект по санкционным мерам в отношении газопровода.

Украинский «Нафтогаз» поблагодарил законодателей за инициативу и призвал скорее её принять.