ЕК оценила новый проект по санкциям США против «Северного потока — 2»

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Еврокомиссия следит за ситуацией с законопроектом, представленным рядом конгрессменов США, по расширению санкций против «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.
ЕК оценила новый проект по санкциям США против «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Нам известно о законопроекте… мы следим за процессом», — сказал он.

В ЕК подчеркнули, что Евросоюз выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес.

По словам представителя, целью ЕК всегда было обеспечение того, чтобы СП-2 «функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов в соответствии с основными принципами международного и энергетического права ЕС».

Ранее несколько конгрессменов представили на рассмотрение палаты представителей США новый проект по санкционным мерам в отношении газопровода.

Украинский «Нафтогаз» поблагодарил законодателей за инициативу и призвал скорее её принять.

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