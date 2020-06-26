«Нафтогаз» призвал США расширить санкции против «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» поблагодарил конгрессменов США, представивших на рассмотрение палаты представителей законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», и призвал скорее его принять.

«Нафтогаз» ещё раз выражает благодарность палате представителей, сенату и другим друзьям Украины в Соединённых Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона», — говорится в сообщении украинской компании.

Как отмечается, «Нафтогаз» с большим уважением призывает конгресс США безотлагательно принять проект закона».

Ранее сообщалось, что Германия готовит меры на случай новых ограничений против «Северного потока — 2».

В начале июня в сенат США был внесён ещё один проект против «Северного потока — 2». В частности, он предлагает применять санкции к страховщикам судов, работающим на прокладке газопровода.