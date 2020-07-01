Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она.

По её словам, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию (вопросов) права», которое есть в Германии.

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.

Как заявлял конгрессмен-республиканец Стив Вомак, новые санкции против газопровода включены в проект бюджета национальной обороны. 

СМИ сообщали, что Германия готовит меры на случай, если США введут соответствующие новые санкции. 

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