В Берлине осудили политику США в отношении «Северного потока — 2»

Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2», очевидно, нацелены на остановку реализации проекта, они неприемлемы. Об этом заявил статс-секретарь в МИД Германии Нильс Аннен, выступая на заседании комитета бундестага.

«Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС», — цитирует ТАСС дипломата.

Как отметил Аннен, очевидно, что США пытаются «в одностороннем порядке остановить проект».

«Речь идёт здесь, как часто представляется, не о германо-американском вопросе, речь идёт о европейском суверенитете», — подчеркнул он.

По его словам, дальнейший эффект от санкций затрагивает внешнеполитическую дееспособность Германии.

«Несогласованные санкции наносят ущерб совместной политике в отношении России», — отметил статс-секретарь.

Он рассказал, что в ЕС существуют разные позиции по «Северному потоку — 2», но в сообществе сложилось единое мнение, что угрозы США ввести санкции против европейских компаний неприемлемы.

«Время голосования (по законопроекту в США. — RT) и другие детали неизвестны, но мы вынуждены исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят», — сказал Аннен.

В свою очередь парламентский статс-секретарь в Минэкономики Германии Томас Барайс назвал «беспрецедентным случаем в истории трансатлантических отношений» возможные санкции США.

Ранее конгрессмен-республиканец Стив Вомак сообщил, что дополнительные санкции против газопровода включены в проект бюджета национальной обороны.

Как ранее писал Bloomberg, ФРГ готовит меры на случай, если США введут соответствующие новые санкции.

Кроме того, издание Handelsblatt сообщало, что ответные меры готовит ЕС.