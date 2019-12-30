«Готовится к другим работам»: Allseas не планирует возвращаться к строительству «Северного потока — 2»

Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и начал подготовку к выполнению других работ. В швейцарской компании сообщили, что не планируют возобновлять прокладку трубопровода «Северный поток — 2». Как отмечалось ранее, до завершения проекта осталось уложить всего 160 км труб. По мнению экспертов, в компании — подрядчике проекта Nord Stream 2 AG поступили немного эгоистично, но это объясняется нежеланием подпасть под возможные санкции со стороны США. При этом аналитики уверены, что строительство трансбалтийского газопровода будет завершено в 2020 году.

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», не планирует возвращаться к работе над проектом компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», — цитирует ТАСС заявление.

В субботу, 21 декабря, Allseas сообщила о приостановке деятельности по проекту в связи с тем, что Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». По данным СМИ, компания отвела свои суда — Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit — из зоны строительства в Балтийском море.

Между тем в Госдепартаменте США подчеркнули, что у «связанных с проектом сторон есть 30 дней» на то, чтобы завершить работы. Таким образом, компании-подрядчики могут быть задействованы в реализации проекта до 20 января 2020 года. Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который предусматривает санкции против российских трубопроводов.

При этом, по словам официального представителя компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера, по двум ниткам газопровода «Северный поток — 2» осталось уложить 160 км труб.

Тем временем в России заявили, что проект будет реализован, несмотря на американские финансовые ограничения.

«Мы понимаем, как это делать», — отметил вице-премьер Дмитрий Козак.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак заверил, что газопровод в Европу будет запущен до конца 2020 года.

В Москве также пообещали симметрично ответить на санкции США. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ответные меры будут приняты исходя из национальных интересов.

«Цель (санкций США. — RT), конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Действия Вашингтона подвергли критике и в ЕС. Категорически против рестрикций выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в бундестаге обвинили власти США в попытке экономически подчинить Европу посредством санкций, в том числе в отношении «Северного потока — 2».

«Так не обращаются друг с другом», — сказал сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс.

«В 2020 году «Северный поток — 2» будет запущен»

Как отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, компании — подрядчики «Северного потока — 2», в частности Allseas, пытаются свести к нулю любые возможные санкционные риски.

«В оборонном бюджете говорится о том, что компании в течение 30 дней с момента вступления в силу документа имеют право завершить работы, но они не хотят рисковать вообще ни грамма, поэтому свернули работы ещё даже за несколько часов до подписания данного документа. Это их право, их тоже можно понять. Самый очевидный шаг — это доставка нашего трубоукладчика из Находки, есть информация, что он уже вышел, требуется ему минимальное оснащение, чтобы он начал работать. Он, конечно, медленнее, чем суда, которые работали до этого, но всё равно он эту работу тоже может выполнять. В следующем году он всё равно будет запущен, кто бы ни пытался какие-либо препятствия чинить», — пояснил собеседник RT.

Также по теме «Подтверждение технологического потенциала»: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам,...

В свою очередь, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович назвал эгоистичным поступок швейцарской компании, но с пониманием относится к их решению.

«Allseas решила подстраховаться. Тем более, что у них в контракте, насколько мне известно, записано, что санкции третьей стороны — это форс-мажор, если санкции введены, мы здесь ни при чём. Поэтому они так поступили, конечно, в некоторой степени эгоистично. В любом случае это не конец света, надо достраивать самостоятельно. Самый очевидный вариант — «Академик Черский», который должен прийти с Дальнего Востока. Он должен прийти на Балтику и при поддержке второго судна «Фортуна» заниматься этой прокладкой. Я думаю, что в течение 2020 года этот процесс должен быть завершён», — заявил эксперт в беседе с RT.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак отмечал, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий «Газпрому», является одним из вариантов для достройки «Северного потока — 2».