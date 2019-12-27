США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

Компании — подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под санкции США, если свернут все работы по газопроводу до 20 января, заявили в Госдепартаменте.

Как отмечается, ограничительные меры будут введены, если они «немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности».

«Связанные с проектом стороны должны завершить работы в течение 30 дней (после принятия закона. — RT)», — говорится в сообщении.

В Госдепе также проинформировали, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчёт конгрессу, в котором будет проанализировано, кто нарушает закон.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который предусматривает санкции против СП-2.

В Кремле эти меры назвали неприемлемыми, пообещав не оставить их без ответа.