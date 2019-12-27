США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ
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- РИА Новости
Как отмечается, ограничительные меры будут введены, если они «немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности».
«Связанные с проектом стороны должны завершить работы в течение 30 дней (после принятия закона. — RT)», — говорится в сообщении.
В Госдепе также проинформировали, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчёт конгрессу, в котором будет проанализировано, кто нарушает закон.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который предусматривает санкции против СП-2.
В Кремле эти меры назвали неприемлемыми, пообещав не оставить их без ответа.