Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

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Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
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«До конца 2020 года будет запущен «Северный поток — 2», — цитирует главу Минэнерго РИА Новости.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год, который предусматривает санкции против СП-2. В Минфине заявили, что ограничительные меры вступают в силу немедленно. После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над газопроводом.

В Кремле эти меры назвали неприемлемыми и пообещали не оставить их без ответа. Там также выразили надежду на то, что данные действия не станут препятствием для завершения строительства.

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