Новак рассказал, какое судно может достроить «Северный поток — 2»

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что трубоукладчик «Газпрома» — «Академик Черский» — является одним из вариантов для достройки «Северного потока — 2».
Новак рассказал, какое судно может достроить «Северный поток — 2»
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«Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на доподготовку», — приводит РИА Новости слова Новака.

Судно в настоящий момент находится в порту Находки.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии сомнений по поводу того, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Он добавил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это всё проложить.

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