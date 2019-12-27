Новак рассказал, какое судно может достроить «Северный поток — 2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что трубоукладчик «Газпрома» — «Академик Черский» — является одним из вариантов для достройки «Северного потока — 2».

«Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на доподготовку», — приводит РИА Новости слова Новака.

Судно в настоящий момент находится в порту Находки.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии сомнений по поводу того, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Он добавил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это всё проложить.