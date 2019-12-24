В ОСК оценили сроки создания трубоукладчика для «Северного потока — 2»

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в настоящее время судов, которые могут быть использованы для завершения строительства «Северного потока — 2», в России нет. Он отметил, что обычно такие суда строятся под какой-то конкретный проект.

По его словам, проектировка подобного судна может занять до двух лет.

«В среднем, наверное, мы всё-таки говорим о полутора-двух годах проектирования и трёх-четырёх годах строительства», — сказал Рахманов.

Он уточнил, что «ничего там на самом деле с точки зрения техники хитрого нет».

«Две, условно говоря, лодки, между ними — укладочная машинка, ну и целый завод, конечно же, по сварке трубы, изоляции и тому подобное», — продолжил глава ОСК.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии сомнений по поводу того, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Он добавил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это всё проложить.

Официальный представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер отметил, что по двум ниткам газопровода «Северный поток — 2» осталось уложить 160 км.