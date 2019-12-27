В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу

В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путём введения санкций против «Северного потока — 2».

Об этом в интервью Passauer Neue Presse заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс.

«Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом», — сказал он, отметив, что Соединённые Штаты не должны участвовать в принятии решений по газопроводу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2», назвав их вопиющим примером недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы.

23 декабря в кабмине ФРГ заявили о намерении правительства выработать реакцию на санкции США по «Северному потоку — 2».