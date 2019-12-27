«Подтверждение технологического потенциала»: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

«Северный поток — 2» введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, для завершения строительства могут привлечь российский трубоукладчик «Академик Черский». Ранее США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в проекте. Отмечается, что они должны покинуть стройку до 20 января. По мнению экспертов, Вашингтон демонстрирует неспособность к честной конкуренции.

Газопровод из России в Европу «Северный поток — 2» будет запущен до конца следующего года. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«До конца 2020 года будет запущен «Северный поток — 2», — приводит слова Новака РИА Новости.

Ранее США добавили в военный бюджет страны санкции против иностранных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В реализации проекта участвовали несколько европейских партнёров. Среди них, в частности, швейцарская Allseas, чьё судно-трубоукладчик вынуждено было перестать работать, чтобы не оказаться под воздействием санкций.

Среди ограничительных мер — отзыв въездных виз, блокировка расположенных в США активов и прочие рестрикции. При этом компаниям запрещено передавать подобные технологии или суда России.

Как отмечал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, эти санкции должны были поставить под угрозу строительство газопровода.

«Они понесут большие убытки. Полагаю, что в случае утверждения этих санкций (иностранные компании. — RT) прекратят работу и русским придётся думать, как бы им реализовать этот проект иначе, если это будет ещё возможно», — говорил он изданию Defense News.

В Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если прекратят работу над «Северным потоком — 2» до 20 января 2020 года.

Вашингтон своими действиями демонстрирует, что не способен на честную конкурентную борьбу, подчеркнул украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Газпром» не понесёт серьёзных убытков, как этого хотели США. Штаты просто лишний раз продемонстрировали, что их политика — действия бандитов в мировом масштабе, которые игнорируют международное право и не способны вести справедливую конкурентную борьбу», — сказал он RT.

«Академик Черский»

У России есть и собственные возможности завершения строительства «Северного потока — 2». Среди них, например, использование трубоукладчика «Газпрома» «Академика Черского», сообщил Новак.

«Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое врямя на доподготовку», — сказал он.

На данный момент «Академик Черский» находится в Находке.

У России есть технологические возможности и коммерческий интерес, чтобы в максимально сжатые сроки завершить газопровод, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Помимо подтверждения нашего технологического потенциала есть ещё и коммерческий интерес в том, чтобы сохранить за собой рынок и чтобы лишний раз показать нашим партнёрам в Европе, что мы являемся надежными торговым партнёром. И, несмотря на трудности, которые нам генерируют извне, мы выполняем свои обязательства», — сказал он RT.

При этом протяжённость оставшегося участка невелика — менее 160 км при общей длине газопровода в 1234 км (2468 км с учётом обеих ниток).

«Подобные шаги не остаются без взаимности»

В Кремле уже заявляли, что Россия ответит на американские санкции. 23 декабря об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, — сказал он журналистам. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам».

Позже, 26 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответ будет носить зеркальный характер.

«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады, — сказала она в ходе брифинга. — К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял».

Как отметила Захарова, вызывает вопросы, как соотносятся между собой эти санкции с международным правом и принципами свободной конкуренции.

«Помните, ещё десять лет назад нам говорили о том, что ни в коем случае нельзя связывать энергетическую составляющую, энергетический сектор с политикой, это две разные опции. Вот, не дай бог, Россия увяжет свои национальные интересы или международные подходы с энергетическим сектором — это нельзя. А вот сейчас, оказывается, не просто можно, а нужно так делать, с точки зрения Вашингтона. Никто это не скрывал», — подчеркнула она.