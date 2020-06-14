«Бессмысленный торг»: к чему может привести отказ США продлить ДСНВ

Москва не видит позитивных сигналов со стороны США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат напомнил, что до даты окончания действия соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы двух стран, осталось несколько месяцев. В Вашингтоне настаивают на подключении к договору Китая, а Россия, по мнению американской стороны, должна отказаться от программ разработки новейшего оружия в этой области. Эксперты считают, что Белый дом пытается перестроить систему контроля вооружений под свои интересы, однако такие попытки негативно скажутся на глобальной безопасности.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что со стороны США нет «позитивных сигналов» по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы видим, что архитектуры безопасности сегодня практически нет. Есть ДСНВ, жить которому остаётся несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю», — сказал Антонов.

Ранее в интервью журналу Arms Control Today американской Ассоциации по контролю над вооружениями Антонов подчеркнул, что Москва готова договориться о продлении договора в любой момент. Однако Соединённые Штаты не дают своего согласия на пролонгацию.

ДСНВ (или СНВ-III) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он был заключён сроком на десять лет с возможностью продления по взаимной договорённости сторон на пять лет. Соглашение предполагает, что РФ и США сократят количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков — до 700. Договор был подписан 8 апреля 2010 года Дмитрием Медведевым, который занимал на тот момент должность президента России, и его американским коллегой Бараком Обамой.

«В принудительном порядке»

США настаивают, что в соглашении о сокращении стратегического арсенала должен принимать участие и Китай. В начале июня об этом напомнил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Однако Пекин неоднократно заявлял, что не собирается подключаться к переговорам, которые Вашингтон планирует провести в австрийской столице в ближайшее время.

«Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трёхсторонних переговорах. Ему следует пересмотреть своё решение. Чтобы получить статус великой державы, нужно брать на себя надлежащую ответственность. Больше никакой великой стены секретности вокруг наращивания ядерного потенциала страны. Мы ждём Китай в Вене», — сказал Биллингсли.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

AFP

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Вместе с тем в мае в интервью изданию The Washington Times спецпосланник Дональда Трампа заявил, что СНВ-III имеет «множество очевидных недостатков». В частности, американский чиновник указал на якобы слабый режим контроля. В связи с этим, по мнению США, в новом документе необходимо прописать обязательные и поддающиеся проверке положения, поскольку в Белом доме опасаются, что Москва и Пекин будут нарушать новые договорённости.

«Это очень важно, поскольку речь идёт о двух странах, совершенно неспособных соблюдать договоры. Россия нарушила почти все договоры, которые мы с ней подписали. Китай также нарушил ряд заключённых договоров», — заявил Биллингсли, впрочем, не предоставив никаких доказательств этим обвинениям.

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Комментируя выпады Вашингтона в адрес России и Китая, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала надуманными обвинения и проблемы, изложенные спецпосланником Трампа. По её словам, Россия полностью соблюдает положения ДСНВ и для его пролонгации нет необходимости вовлекать в переговорный процесс Китай. Она подчеркнула, что Москва выступает против «искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос решение этой всё более актуальной задачи».

«Наша позиция хорошо известна и остаётся неизменной. Готовы поддержать любые многосторонние схемы, которые могут внести вклад в дело укрепления международной безопасности и стабильности. Однако они должны реализовываться не «в принудительном порядке», а на добровольной консенсусной основе, с обязательным учётом интересов и озабоченностей всех потенциальных участников», — сказала Захарова.

Позиция Москвы заключается в необходимости продления ДСНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий. С точки зрения МИД РФ, пролонгация позволила бы выиграть время для поиска оптимальных подходов к проблеме контроля стратегического ядерного оружия. По словам Марии Захаровой, к подобным переговорам могли бы подключиться, например, Великобритания и Франция, у которых также есть ядерные арсеналы.

«Исчезнет основа для взаимодействия»

По мнению экспертов, Вашингтон намеренно выдвигает неприемлемые для РФ условия с целью поиска поводов не продлевать ДСНВ. Например, США требуют от Москвы свернуть программы разработки новейших видов ракетно-ядерного вооружения: МБР «Сармат», гиперзвукового блока «Авангард», авиационной баллистической ракеты X-47М2 «Кинжал», подводного беспилотного аппарата «Посейдон».

При этом, как отмечает Москва, под положение СНВ-III подпадают только комплексы «Сармат» и «Авангард». В настоящее время межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» находится на стадии испытаний, а крылатый блок «Авангард» был принят на вооружение одного из соединений РВСН.

«Соединённые Штаты недовольны модернизацией ядерной триады, которую проводят Россия и КНР. Они считают, что новые типы оружия угрожают их национальной безопасности, и требуют большей транспарентности, но парадокс в том, что без наличия ДСНВ легальные механизмы проверок полностью исчезнут», — пояснил в беседе с RT профессор Академии военных наук, сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В конце мая в эфире Первого канала заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил уверенность, что «администрация Трампа даст возможность договору СНВ-III 2010 года истечь».

Между тем в самих Соединённых Штатах нет консенсуса по судьбе ДСНВ. В начале июня сенатор-демократ Роберт Менендес представил законопроект, в котором содержится призыв к «немедленному продлению ДСНВ».

Против разрушения СНВ-III и других международных соглашений в сфере контроля вооружений выступает и часть заокеанского экспертного сообщества. В декабре прошлого года российско-американская неправительственная группа «Дартмутский диалог» впервые за почти 60 лет своего существования обратилась к руководству РФ и США с призывом продлить ДСНВ.

Аналитики, в числе которых бывший американский посол в Москве Джеймс Коллинз, предупредили, что с крахом этого соглашения может вновь начаться гонка ядерных вооружений. По их мнению, только система международного контроля стратегического арсенала способна ограничить риски военных столкновений между двумя державами.

«Дартмутский диалог» поддерживает подключение к договорным обязательствам других ядерных держав, но суть проблемы, конечно же, не в этом. Главная опасность, что СНВ-III вообще перестанет существовать и в результате исчезнет вполне эффективная основа для взаимодействия. Интенсивность контактов упадёт, как следствие, ситуация со взаимным доверием станет ещё хуже, и вернуться переговорному процессу с Китаем или без будет очень тяжело», — констатировал Козюлин.

Эксперт полагает, что с окончанием срока действия ДСНВ Соединённые Штаты не станут массово производить баллистические ракеты. Однако главный риск он видит в ликвидации механизмов взаимных инспекций, отчётности и консультаций по стратегическому арсеналу. В связи с этим обе державы будут вынуждены усилить разведывательную активность в отношении друг друга, прогнозирует Козюлин.

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Как отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, администрация Трампа рассчитывает, что благодаря отказу от продления ДСНВ удастся перестроить режим контроля над ракетно-ядерными вооружениями под американские интересы.

«США стремятся к тому, чтобы сломать все договорённости и на этом месте построить новый режим, который лучше бы отвечал интересам Вашингтона. Соединённые Штаты исходят из того, что их национальные интересы важнее мнения партнёров. Такой односторонний подход ничего позитивного для глобальной безопасности не несёт. Он вызывает справедливое беспокойство и сопротивление не только в России и Китае, но и среди американских союзников в Европе», — заявил эксперт.

Ермаков предполагает, что в ближайшее время США могут «похоронить» и мораторий на ядерные испытания, одновременно увеличив вложения в разработку нового ядерного оружия.

«Безответственная политика Вашингтона может в итоге привести к краху режима ограничения распространения ядерного оружия. Велика вероятность, что действующие ядерные державы, оглядываясь на США, начнут увеличивать свои арсеналы, а государства, лишённые ядерного оружия, приступят к его разработке. Последствия разрушения СНВ-III будут очень серьёзными. В текущей ситуации Вашингтону необходимо прекратить бессмысленный торг», — резюмировал Ермаков.