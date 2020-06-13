Посол России в США не видит позитивных сигналов по поводу ДСНВ

От США нет позитивных сигналов по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, при этом соглашению остаётся жить несколько месяцев, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы видим, что архитектуры безопасности сегодня практически нет. Есть ДСНВ, жить которому остаётся несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю», — цитирует его ТАСС.

Ранее в конгрессе США предложили законодательно обязать власти к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.

Как считает заместитель главы МИД России Сергей Рябков, администрация американского лидера Дональда Трампа даст договору истечь.