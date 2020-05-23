Рябков: администрация Трампа даст возможность СНВ-III истечь

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что администрация американского лидера Дональда Трампа даст договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истечь.

«Администрация Трампа даст возможность договору СНВ-III 2010 года истечь», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он также заявил, что «именно Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договорённостей в области контроля над вооружениями».

Ранее в США заявили, что для обсуждения продления СНВ-III Россия «должна привести на переговоры и Китай».

При этом Рябков отмечал, что «к действующему договору Китай подключить невозможно в принципе».