США не подавали сигналов России о желании продлить ДСНВ

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что со стороны Вашингтона нет никаких сигналов, указывающих на желание США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
США не подавали сигналов России о желании продлить ДСНВ
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«Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления СНВ после истечения», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Он отметил, что ситуация с договором остаётся одним из проблемных мест в отношениях двух стран.

Замглавы МИД России подчеркнул, что для любого продвижения в области контроля над вооружениями требуется время.

Ранее Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. 

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