США не подавали сигналов России о желании продлить ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что со стороны Вашингтона нет никаких сигналов, указывающих на желание США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления СНВ после истечения», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Он отметил, что ситуация с договором остаётся одним из проблемных мест в отношениях двух стран.

Замглавы МИД России подчеркнул, что для любого продвижения в области контроля над вооружениями требуется время.

Ранее Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.