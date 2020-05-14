США не подавали сигналов России о желании продлить ДСНВ
- © U.S. Air Force
- globallookpress.com
«Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления СНВ после истечения», — приводит Интерфакс слова Рябкова.
Он отметил, что ситуация с договором остаётся одним из проблемных мест в отношениях двух стран.
Замглавы МИД России подчеркнул, что для любого продвижения в области контроля над вооружениями требуется время.
Ранее Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.