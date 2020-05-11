В МИД России считают правильным продлить ДСНВ на пять лет

Короткая ссылка
Россия предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД России считают правильным продлить ДСНВ на пять лет
  • РИА Новости

Контакты двух стран по этому вопросу не прекращаются, сказал он ТАСС.

«Считаем, что ДСНВ, надёжно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продлённым на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями», — подчеркнул замминистра.

При этом в Москве не видят готовности США «позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий», добавил Рябков.

Ранее в США заявили, что для обсуждения продления СНВ-III Россия «должна привести на переговоры и Китай».

При этом Рябков отмечал, что «к действующему договору Китай подключить невозможно в принципе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить