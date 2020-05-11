В МИД России считают правильным продлить ДСНВ на пять лет
- РИА Новости
Контакты двух стран по этому вопросу не прекращаются, сказал он ТАСС.
«Считаем, что ДСНВ, надёжно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продлённым на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями», — подчеркнул замминистра.
При этом в Москве не видят готовности США «позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий», добавил Рябков.
Ранее в США заявили, что для обсуждения продления СНВ-III Россия «должна привести на переговоры и Китай».
При этом Рябков отмечал, что «к действующему договору Китай подключить невозможно в принципе».