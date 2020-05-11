В МИД России считают правильным продлить ДСНВ на пять лет

Россия предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Контакты двух стран по этому вопросу не прекращаются, сказал он ТАСС.

«Считаем, что ДСНВ, надёжно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продлённым на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями», — подчеркнул замминистра.

При этом в Москве не видят готовности США «позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий», добавил Рябков.

Ранее в США заявили, что для обсуждения продления СНВ-III Россия «должна привести на переговоры и Китай».

При этом Рябков отмечал, что «к действующему договору Китай подключить невозможно в принципе».