«Лимиты Вашингтон не устраивают»: сможет ли конгресс ограничить Трампа в праве выводить США из международных соглашений

Американские парламентарии собираются ограничить Дональда Трампа в праве выводить США из международных договоров — итоговые решения по таким вопросам, по их мнению, должен принимать конгресс. Документ, содержащий соответствующие предложения, разработали демократы Эдвард Марки и Джимми Панетта в ответ на намерения главы Белого дома выйти из Договора по открытому небу. По мнению конгрессменов, этот шаг может негативно отразиться на безопасности государства. Эксперты напоминают, что документ, предусматривающий ограничение президентских полномочий, — далеко не первая попытка законодательной власти страны усилить свои позиции. Аналитики считают, что у подобных инициатив мало шансов на успех.

Американские конгрессмены разработали законопроект, запрещающий президенту страны выходить из каких-либо международных договоров без соответствующего одобрения конгресса. Об этом сообщили авторы документа — представители Демократической партии сенатор Эдвард Марки и член палаты представителей Джимми Панетта.

Поводом для создания подобного документа стало заявление Дональда Трампа о намерении вывести США из Договора по открытому небу (ДОН).

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«Легкомысленное решение президента Трампа выйти из Договора по открытому небу в долгосрочной перспективе отразится на нашей способности отслеживать российскую военную деятельность, которая может угрожать интересам Соединённых Штатов и наших союзников. Конгресс больше не может откладывать принятие своих конституционных полномочий, — заявил сенатор Марки. — Слишком долго роль конгресса в вопросе выхода из договоров оставалась неопределённой».

В пояснении к законопроекту, размещённом на сайте Марки, отмечается, что решение Трампа лишает США серьёзных преимуществ.

«Выход из Договора по открытому небу или прекращение его действия лишат союзников и партнёров США преимуществ, получаемых от проведения наблюдательных миссий над российской территорией и над оккупированной Россией Восточной Украиной — миссий, которые значительно превосходят по численности полёты российских самолётов над территорией США с момента вступления Договора в силу», — говорится в сообщении.

Панетта, в свою очередь, отметил, что перспектива денонсации ДОН противоречит национальным интересам США и демонстрирует пренебрежительное отношение Вашингтона к своим союзникам и международным договорам.

Так, согласно подготовленному конгрессменами законопроекту, министр обороны и госсекретарь «в консультации с директором национальной разведки за 180 дней до начала процедуры выхода из любого международного договора или его прекращения» должны будут представить обоснование для такого решения. При этом они обязаны доказать, что такой шаг «соответствует интересам США в области национальной безопасности».

© Joshua Roberts/Reuters

Итоговое решение по денонсации договоров при этом предлагается закрепить за конгрессом.

Стоит отметить, что осенью прошлого года на фоне появившихся в СМИ сообщений о намерении Трампа выйти из ДОН Джимми Панетта уже вносил на рассмотрение конгресса аналогичный законопроект. Правда, тогда он касался только членства США в Договоре по открытому небу. В документе отмечалось, что наблюдательные полёты в рамках договора способствуют повышению прозрачности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Впрочем, тогда проект закона так и не был принят.

Сдержать президента

Напомним, ранее конгресс попытался ограничить полномочия Трампа по ещё одному направлению внешней политики — в праве начинать военные действия. Поводом для этого послужила эскалация напряжённости в отношениях с Ираном после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено по прямому указанию Трампа и поставило две страны на грань военного конфликта.

Однако инициатива конгрессменов успехом не увенчалась: хотя документ получил одобрение обеих палат конгресса, голосов «за» оказалось недостаточно для преодоления президентского вето. В результате Трамп законопроект подписывать не стал.

По словам заведующего сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, борьба законодательной и исполнительной ветвей власти в США за перераспределение полномочий идёт очень давно и при Трампе она лишь обострилась из-за его импульсивных действий.

«Уже были попытки ограничить Трампа. Например, в случае с вопросом об отмене антироссийских санкций они увенчались успехом: Трамп не может их снять самостоятельно. Эта вялотекущая борьба то затихает, то обостряется. Сейчас она активизировалась не только из-за ДОН, но и ввиду приближения президентских выборов. Неслучайно закон предложен именно демократами», — пояснил Воронов в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, с его точки зрения, очередная попытка ограничить президентские полномочия обречена на провал.

«У этой инициативы нет больших перспектив, потому что её авторы, скорее всего, не смогут заручиться достаточным для преодоления президентского вето числом голосов», — предположил он в интервью RT.

Небо закрывается

О намерении США выйти из Договора по открытому небу Трамп объявил в четверг, мотивировав этот шаг тем, что Россия якобы не соблюдает его положения. Решение о выходе вступит в силу через шесть месяцев.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (условий договора. — RT). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение», — сказал Трамп.

Boeing OC-135B, предназначенный для полётов в рамках Договора по открытому небу

© U.S. Air Force

В свою очередь, глава Госдепа США Майк Помпео отметил, что Вашингтон ещё может пересмотреть своё решение, если Россия «вернётся к полному соблюдению договора».

Москва неоднократно отвергала обвинения в нарушении ДОН, указывая, в свою очередь, на несоблюдение его условий американской стороной. При этом, как ранее отмечал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия не собирается реагировать на выход США из договора зеркально и не станет денонсировать соглашение.

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Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. На сегодняшний день его участниками являются 34 государства, включая РФ.

ДОН устанавливает практику международных наблюдательных полётов для инспекции военной инфраструктуры стран-участниц. В его рамках разработана система квот, которая позволяет сторонам совершать пропорциональное количество облётов. Самолёты, участвующие в подобных акциях, оснащаются специальной фото- и видеоаппаратурой, которая может дополняться инфракрасными устройствами линейного сканирования и радиолокационными станциями бокового обзора.

По мнению руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимира Винокурова, в решении Трампа выйти из ДОН может играть роль внутриполитический фактор.

«Трамп представляет дело так, что ДОН якобы ущемляет интересы США. В этом контексте, выходя из него, он предстаёт перед избирателями как защитник национальных интересов. Тем более это актуально в случае с Россией. Ведь антироссийская истерия и вбросы о якобы имевшем место сговоре Трампа с РФ до сих пор то и дело дают о себе знать. Можно вспомнить, какой переполох в СМИ США вызвал пролёт нашего инспекционного самолёта над американской территорией в разгар медийной кампании о «российском вмешательстве». Было много шума, хотя эти полёты проходят регулярно», — пояснил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, Константин Воронов предположил, что за выходом из ДОН может стоять и желание властей США развязать себе руки в намечающейся новой гонке вооружений.

«Определённые круги во властных структурах США хотят освободиться от всех ограничений. Гонка вооружений выходит на новый уровень и затрагивает уже космос, цифровые технологии и гиперзвук. Очевидно, что оставшиеся со времён холодной войны лимиты Вашингтон не устраивают. Он хочет обнулить их, переписать, подключив к ним Китай», — пояснил аналитик в беседе с RT.

При этом Владимир Винокуров отметил, что после выхода США из ДОН стороны не потеряют возможности отслеживать военную деятельность друг друга, но уровень взаимного доверия снизится ещё больше.

«С военной точки зрения, у них и у нас достаточно средств космической разведки. Беспокоиться стоит их союзникам в Европе — они больше пользовались возможностями и инструментарием этого договора», — отметил аналитик.

«Мир без правил»

Стоит отметить, что президентство Трампа ознаменовалось выходом США из ряда важных международных договоров. Помимо ДОН, он денонсировал Парижское соглашение по климату, Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а также ядерную сделку с Ираном.

Как прогнозируют эксперты, следующим может оказаться Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — ДСНВ (СНВ-III). Его действие истекает в феврале 2021 года, и Вашингтон до сих пор не обозначил свою позицию касательно его продления, несмотря на готовность Москвы пролонгировать соглашение.

Дональд Трамп

© Jonathan Ernst/Reuters

При этом советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен после объявления Трампом о выходе из ДОН поспешил заявить, что ДСНВ Вашингтон разрывать не планирует.

«Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду (это Маршалл Биллингсли), у нас есть люди из Минэнерго и Минобороны, из Госдепа», — сказал он в эфире Fox News, отвечая на вопрос о намерениях Белого дома касательно ДСНВ.

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Однако, как отмечают аналитики, переговоры о дальнейшей судьбе ДСНВ до сих пор так и не начались. Более того, американская сторона выдвигает заведомо невыполнимые требования для старта консультаций по этому вопросу. Так, около двух недель назад спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для обсуждения договора РФ «должна привести на переговоры и Китай». При этом КНР давно обозначила свою позицию по данному вопросу: участие в подобных договорах её не интересует.

14 мая замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что Вашингтон не посылает никаких сигналов о планах продлить договор.

По словам Владимира Винокурова, на сегодняшний день вопрос продления ДСНВ «находится в подвешенном состоянии» из-за позиции Вашингтона.

«Американцы последние пару дней заявляют о том, что они якобы проявляют интерес к продолжению переговоров. Но по-прежнему не снимают своё главное условие — присоединение к переговорному процессу Китая, который категорически отказывается в этом участвовать. Учитывая резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином в последние недели, надеяться, что это противоречие исчезнет, весьма наивно», — говорит эксперт.

В свою очередь, Константин Воронов обратил внимание на то, что выход США из ДРСМД, перспективы выхода из ДОН и возможная денонсация ДСНВ подрывают систему международной безопасности, которая с большим трудом создавалась на протяжении долгих лет.