В Конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Соответствующее письмо, адресованное советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену, опубликовано на сайте комитета.
«Решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — говорится в письме.
По его словам, этот договор даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».
Договор по открытому небу установил режим невооружённых наблюдательных полётов над территориями подписавших его государств.
В частности, документ определяет квоты для наблюдательных полётов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.