В Конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

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Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Соответствующее письмо, адресованное советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену, опубликовано на сайте комитета.

«Решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — говорится в письме.

По его словам, этот договор даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».

Договор по открытому небу установил режим невооружённых наблюдательных полётов над территориями подписавших его государств.

В частности, документ определяет квоты для наблюдательных полётов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.

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