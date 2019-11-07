«Доверия станет меньше»: Россия готова к возможному выходу США из Договора по открытому небу

Российская сторона подготовила ответные меры на случай, если США покинут Договор по открытому небу (ДОН), заявили в МИД РФ. Действующее с 2002 года соглашение регламентирует свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов над территориями стран — участниц ДОН. В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что любые решения США по выходу из обязательных для всех сторон договорённостей наносят удар по международной безопасности. Эксперты считают, что Штаты действительно могут покинуть договор и это приведёт к дальнейшей потере доверия между Москвой и Вашингтоном.

Российская сторона уже подготовила ответные меры на случай возможного выхода Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН). Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он отметил, что появившаяся информация о вероятном выходе Вашингтона из соглашения не стала неожиданностью для Москвы. При этом дипломат подчеркнул, что любые решения США о выходе из обязательных для всех сторон договорённостей наносят удар по международной безопасности.

«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 1990-х годов прошлого века», — констатировал Ермаков.

Отвечая на вопрос о предполагаемых ответных мерах Москвы в случае выхода Вашингтона из ДОН, дипломат сообщил, что по этому направлению «всё готово», однако деталей не уточнил.

Многосторонний Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году. Это соглашение, участниками которого являются 34 государства, разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран — подписантов договора. Он призван укреплять доверие между государствами посредством совершенствования системы контроля за деятельностью военных.

В октябре в ряде американских СМИ появилась информация, что Дональд Трамп намерен вывести США из Договора по открытому небу. В начале месяца о соответствующих планах сообщил CNN, сославшись на осведомлённый источник. Позднее аналогичную информацию опубликовало издание The Wall Street Journal, тоже сославшееся на собственные источники.

Тогда же ряд американских конгрессменов призвали Белый дом не покидать ДОН. По их мнению, подобный шаг со стороны США противоречит национальной безопасности страны и станет «подарком» российскому руководству.

Вскоре после этого в Пентагоне ответили, что Военно-воздушные силы США продолжают программу модернизации самолётов для применения в рамках Договора по открытому небу.

«Программа внутри ВВС продолжается. Изменений в этом плане нет», — заявила заместитель главы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд в ответ на вопрос о статусе модернизации военной техники для ДОН на фоне сообщений о возможном выходе США из соглашения.

Комментируя эти публикации, в МИД РФ заявили, что США не направляли российской стороне никаких официальных заявлений относительно выхода из ДОН. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, американские парламентарии «периодически допускают подобные высказывания», однако российский МИД такую информацию не комментирует.

Позднее вопрос о возможных планах США покинуть Договор по открытому небу задали главе МИД России Сергею Лаврову. В ответ он дал понять, что знает об этом только из публикаций в ряде СМИ. При этом министр назвал возможный выход Вашингтона из договора «печальным» событием.

«Будем по-другому собирать информацию»

В беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на тенденцию, которая прослеживается в действиях американского руководства.

«Надо увидеть тенденцию деструктивного характера, когда нынешняя администрация президента Дональда Трампа действует как разрушитель международных договоров, в том числе ДРСМД. В этом же ряду непродление СНВ-3 и в настоящее время — выход из Договора по открытому небу», — указал эксперт, отметив, что официальных уведомлений относительно ДОН пока нет.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, что вероятность выхода США из Договора по открытому небу высока. Эксперт указал, что Соединённые Штаты последовательно покидают целый ряд международных соглашений, которые ограничивают действия США в части бесконтрольного развития своих видов вооружения и систем безопасности.

«Это политика нынешней администрации Белого дома. Нет оснований предполагать, что она из-за чего-то будет прекращена», — рассказал RT Солонников.

Вместе с тем он придерживается мнения, что катастрофических последствий в случае выхода США из ДОН не будет и участники договора адаптируются к новым реалиям.

«Да, прекратятся полёты, прекратится контроль друг над другом и в этой части. Соответственно, доверия станет меньше. Да, мы будем и дальше жить в ситуации, когда будем следить друг за другом при помощи спутников, радиоперехвата, деятельности наших разведчиков и их шпионов. Будем по-другому собирать информацию. Мир в этой стадии жил, будет жить и снова», — добавил эксперт.

Аналитик констатировал, что формирование соглашений, подобных Договору по открытому небу, улучшает отношения между странами. Солонников придерживается мнения, что политика США способна этому помешать.