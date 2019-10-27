WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из ДОН

Американский лидер Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора об открытом небе (ДОН)».

Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

В начале октября CNN со ссылкой на источник сообщал о планах администрации американского президента Дональда Трампа вскоре объявить о решении выйти из соглашения.

В МИД России отметили, что США не уведомляли Москву о выходе из ДОН.

Позднее в Пентагоне сообщили, что Военно-воздушные силы США продолжают программу модернизации самолётов для применения в рамках ДОН.