WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из ДОН
- Reuters
Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.
В начале октября CNN со ссылкой на источник сообщал о планах администрации американского президента Дональда Трампа вскоре объявить о решении выйти из соглашения.
В МИД России отметили, что США не уведомляли Москву о выходе из ДОН.
Позднее в Пентагоне сообщили, что Военно-воздушные силы США продолжают программу модернизации самолётов для применения в рамках ДОН.