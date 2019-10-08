МИД России оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не уведомляли российскую сторону о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).
МИД России оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует», — сказала она.

По её словам, российская сторона считает данный договор важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.

«Приветствуем возобновление в 2019 году полномасштабного выполнения ДОН и предварительное распределение активных квот наблюдательных полётов на 2020 год. Россия привержена выполнению обязательств по договору и проявляет максимальную гибкость для сохранения договора», — добавила она.

Ранее в палате представителей США выразили обеспокоенность тем, что администрация «рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить