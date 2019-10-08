МИД России оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.
«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует», — сказала она.
По её словам, российская сторона считает данный договор важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.
«Приветствуем возобновление в 2019 году полномасштабного выполнения ДОН и предварительное распределение активных квот наблюдательных полётов на 2020 год. Россия привержена выполнению обязательств по договору и проявляет максимальную гибкость для сохранения договора», — добавила она.
Ранее в палате представителей США выразили обеспокоенность тем, что администрация «рассматривает выход из Договора по открытому небу».