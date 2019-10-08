Песков оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская администрация рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу.

«Каких-то официальных заявлений на этот счёт не было. Американские СМИ всё меньше можно считать достоверными источниками на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он призвал «очень аккуратно воспринимать все эти заявления» и дождаться «более-менее официальных подтверждений».

Ранее в палате представителей США выразили обеспокоенность тем, что администрация «рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Как отметили в конгрессе, договор даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».

Договор по открытому небу установил режим невооружённых наблюдательных полётов над территориями подписавших его государств.

В частности, документ определяет квоты для наблюдательных полётов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.