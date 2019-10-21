В Минобороны России заявили о заинтересованности США в ДОН

Начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» сообщил, что США заявили 21 наблюдательный полёт на 2020 год.

«Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полётов над Россией США заявили 21 полёт. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полётов», — заявил Рыжков.

Он отметил: «...Очевидно, что американские военные в ДОН (Договоре по открытому небу. — RT) заинтересованы».

В начале октября CNN со ссылкой на источник сообщал о планах администрации американского президента Дональда Трампа вскоре объявить о решении выйти из соглашения.

В МИД России отметили, что США не уведомляли Москву о выходе из ДОН.

Позднее в Пентагоне сообщили, что Военно-воздушные силы США продолжают программу модернизации самолётов для применения в рамках ДОН.