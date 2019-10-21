В Минобороны России заявили о заинтересованности США в ДОН
«Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полётов над Россией США заявили 21 полёт. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полётов», — заявил Рыжков.
Он отметил: «...Очевидно, что американские военные в ДОН (Договоре по открытому небу. — RT) заинтересованы».
В начале октября CNN со ссылкой на источник сообщал о планах администрации американского президента Дональда Трампа вскоре объявить о решении выйти из соглашения.
В МИД России отметили, что США не уведомляли Москву о выходе из ДОН.
Позднее в Пентагоне сообщили, что Военно-воздушные силы США продолжают программу модернизации самолётов для применения в рамках ДОН.