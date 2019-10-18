В Пентагоне заявили о продолжении модернизации самолётов в рамках ДОН

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Заместитель главы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Военно-воздушные силы США продолжают программу модернизации самолётов для применения в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
В Пентагоне заявили о продолжении модернизации самолётов в рамках ДОН
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Об этом сообщает ТАСС.

«Программа внутри ВВС продолжается. Изменений в этом плане нет», — заявила Лорд в ответ на вопрос о статусе программы Пентагона по модернизации военной техники для ДОН на фоне сообщений о возможном выходе США из данного договора.

Ранее представители руководства фракций Демократической партии США в конгрессе предупредили, что выход Вашингтона из Договора по открытому небу станет «очередным подарком» Белого дома российскому лидеру Владимиру Путину.

В начале октября CNN со ссылкой на источник сообщал о планах администрации американского президента Дональда Трампа вскоре объявить о решении выйти из соглашения

В МИД России отметили, что США не уведомляли Москву о выходе из ДОН.

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